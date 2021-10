Sortir dans l'Orne : mercredi 26 février

Venez applaudir Saint-Lô à Alençon. Méfiez-vous des apparences: Saint-Lô n’est pas un groupe normand... Il n’aura suffit que d’une première rencontre via internet entre trois musiciens bretons et une chanteuse new-yorkaise pour que naisse St.LÔ qui, à peine un an plus tard, suite aux Transmusicales de Rennes de 2012, se révèle comme l’un des groupes les plus excitants du moment, parcourant les plus belles scènes internationales dans une alchimie rare, intense et fulgurante. C’est une musique gorgée de rock, d’électro et de hip hop. Un beau concert en perspective jeudi soir à 21h à La Luciole.

Et puis Jean-François Zygel est à Alençon. Embarquez pour un voyage musical ludique au pays de l’improvisation et de Wolfgang Amadeus Mozart ! Mêlant variations personnelles et anecdotes originales, Jean-François Zygel dépoussière l’image que nous nous faisons parfois de la musique classique. Ici, il n’est plus question de leçons mais bien d’improvisation autour des compositions de Mozart ! C'est jeudi au théâtre d'Alençon.