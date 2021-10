Installé à une table avec quatre autres jurés, le producteur manchois avait la lourde tâche d'attribuer ou non des médailles dans la section Pommeau. Lui-même producteur, père de producteur et maintenant grand-père de producteur, c'est en fin connnaisseur qu'il nous a expliqué son "job" de juré et décrit un bon Pommeau.

SIA 2014 : Roland Venisse a une vingtaine de salons à son actif