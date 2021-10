Un raid à vélo en Tanzanie pour les Normands

11 raids en solo plus tard, il organise actuellement son 12e raid accompagné en Afrique.

De 18 à 72 ans

“Sur les 182 personnes que j’ai emmené lors de raids cyclo, il y avait des jeunes de banlieue, des jeunes de la mission locale et même des personnes de 72 ans, se réjouit Lionel Groult. Mais cette fois, je voulais uniquement des sportifs”. Lors de l’appel à candidature, l’éducateur sportif a reçu un nombre pléthorique de candidatures. “J’en ai retenu 18, sur les 650, tous haut-normand”. Et le point commun de ces personnes, âgés de 18 à 64 ans, c’est le sport. “Certains font de la marche, d’autres du foot ou de la course à pied”.

Dès la fin du mois d’octobre, ils partiront à la conquête de l’Afrique, en Namibie, Tanzanie et Zambie. Le but premier de “For Africa”, est de faire de la prévention contre le paludisme, en offrant notamment des moustiquaires aux populations mais également en proposant des démonstrations de cuiseur économiseur à bois afin de leur faire découvrir cette technologie.

Les nerfs des sportifs vont être mis à rude épreuve puisque Lionel a prévu un parcours de 4 500km. Mais pour cela, le cycliste a prévu de les entraîner, dès le mois de mars. “Huit mois d’entraînement, c’est un minimum pour être capable de supporter la charge d’un raid”. Trois fois par semaine, les 18 raideurs s’infligeront pas moins de 50km.

Selon Lionel, le plus dur ne sera pas les kilomètres, mais l’adaptation à la chaleur. Il est vrai qu’en Normandie, la chaleur est rarement un problème. “For Africa” sera l’avant-dernier raid de Lionel Groult. Pour le dernier, il prévoit un parcours de 32 000km entre le Canada et Ushuaïa. “Zéro C02 se prolongera sur huit mois et aura pour vocation de défendre la planète”. Et si Lionel n’envisage plus de raid pour la suite, pas sûr qu’il raccroche le vélo de si tôt...