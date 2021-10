14118. Municipales : le commerce pousse fort à Fleury

Avec Blainville, Colombelles et Giberville, Fleury-sur-Orne fait partie des communes de Caen la mer de 4 000 habitants, où l’issue du scrutin du 23 mars prochain ne fait aucun doute. Et pour cause, une seule liste se présentera en soutien du maire sortant, Marc Lecerf, désigné à ce poste par un conseil municipal de novembre 2010. En fonction depuis une vingtaine d’années, son prédécesseur, Claude Leclere, avait alors décidé de passer la main, ce qui ne l’empêche pas d’être toujours aujourd’hui dans l’équipe municipale.



Le projet de l’Inter Ikéa bientôt relancé

La campagne électorale a beau ne pas défrayer la chronique dans cette commune de 4 300 habitants, Fleury n’en perd pas pour autant son rôle essentiel à jouer dans la dynamique du sud de l’agglomération. Le développement, à ce jour arrêté, de la zone d’activité autour d’Ikéa demeure l’un des objectifs de l’équipe municipale en place. “La zone s’est renforcée avec l’ouverture récente de Castorama et nous n’avons toujours pas abandonné l’idée de faire sortir de terre un Inter Ikéa”. Ce projet portant sur une galerie commerciale d’au moins 70 magasins ayant été retoqué l’été dernier par la commission nationale d’aménagement commercial, une nouvelle mouture est en cours de préparation pour une présentation d’ici la fin de l’hiver.

Le prochain mandat confirmera également le développement du quartier des Hauts de l’Orne, l’un des projets immobiliers les plus ambitieux de l’agglomération. Près de 1 800 logements doivent voir le jour d’ici 2020 sur cette bande de terre coincée entre Ikéa et le quartier de la Grâce de Dieu à Caen. La forte évolution démographique ne sera pas sans entraîner des investissements importants en termes de structures publiques. Le parc des sports devrait notamment voir sa superficie tripler d’ici 2018.