61001. La liste "Alençon Ville Avenir" totalement dévoilée

La liste composée le militants du Front de Gauche et du Pôle Citoyen se revendique "clairement à gauche, en tous cas, plus que le gouvernement actuel", explique François Tollot. "Un petit souffle de soulagement, une porte ouverte pour les électeurs en dehors de l'habituel clivage droite/gauche."

La liste veut passer des idées sur des questions de société à la portée de l'action municipale. Elle prône par exemple une "tarification sociale de l'eau" à Alençon, avec les premiers m3 peu cher, pour permettre un accès à l'eau à tous, et une augmentation du tarif en fonction de la quantité consommée, pour inciter aux économies. François Tollot :

"On veut parler de ce qu'on veut faire, plutôt que passer son temps à critiquer les autres", explique François Tollot. Par exemple sur le thème du "mieux vivre ensemble", avec des ponts entre générations, et la mise en place d'écoute pour les personnes âgées, ou encore des hébergements de courte durée pour les jeunes en stage sur Alençon.

La liste veut aussi rendre les tarifs publics accessibles sur la culture, le sport, la musique et créer un "conseil de développement culture". Concernant la démocratie locale, "Alençon Ville Avenir" dénonce un essoufflement. "On a envie que les CDL aient des retours à leurs idées et à leurs questions."

La liste prône aussi la mise en place d'un service municipal, pour répondre aux petites urgencesde la vie quotidienne dans la cité. François Tollot :

Enfin, les colistiers issus du Pôle citoyen rappellent qu'ils sont à l'origine de l'Agenda 21 d'Alençon, dont 113 actions sur 123 ont été engagées durant le dernier mandat. La semaine dernière, cette liste avait annoncé sa volonté de rendre les transports urbains gratuits, à Alençon.