L'établissement est situé dans le quartier du Chemin Vert. Les habitants du secteur et autres visiteurs ont pu découvrir ce nouveau lieu de création artistique. L'un des membres du collectif, Oré, nous explique comment il envisage cette nouvelle étape après une première fermeture forcée dans le quartier de la Folie Couvrechef il y a un peu plus d'un an... Le collectif la Centrifugeuz est composé de musiciens, peintres et graffeurs.. et autres artistes.

La Centrifugeuz a rouvert à Caen