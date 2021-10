Un homme mis en examen pour tentative de meurtre à Sourdeval. Les faits s’étaient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi, à Sourdeval, dans le sud Manche à lisière des départements de l’Orne et du Calvados. Un homme âgé de 31 ans avait été grièvement blessé par balle. Son état s’améliore aujourd’hui après avoir été jugé critique.

A l’origine des faits un contentieux entre les deux hommes portant sur la vente ou l’échange d’une moto. La victime et le suspect se sont disputés en début de soirée avant que ce dernier, ne revienne un peu plus tard, armé d’un fusil de chasse et accompagné de deux complices.

Le suspect a tiré depuis la vitre avant de la voiture de son amie, atteignant la victime au thorax et à l’épaule. Le trio est ensuite reparti chez le suspect et tenté de cacher le véhicule et l’arme.

L’auteur du coup de feu , a reconnu les faits, lors de sa garde à vue, mais a contesté avoir voulu tuer sa victime.

Ecoutez les précisions de Renaud Gaudel le procureur de la République de Coutances

50582. Un homme mis en examen pour tentative de meurtre à Sourdeval Impossible de lire le son.

D’importants moyens de gendarmerie ont été déployés. 55 militaires, dont certains équipés de lunettes à vision nocturne pour éviter que les trois occupants de la voiture ne s’éparpillent dans la campagne et un hélicoptère de la section aérienne de Rennes pour retrouver le véhicule.

Dès le lendemain matin, mercredi à 7 heures, un groupe de huit gendarmes cueille les 3 suspects chez le tireur, sans résistance. Ecoutez le Colonel Girault commandant le groupement de gendarmerie de la Manche. Il précise les moyens déployés.

50582. Un homme mis en examen pour tentative de meurtre à Sourdeval Impossible de lire le son.

L’auteur du coup de feu, a donc été mis en examen pour tentative de meurtre. Il encourt 30 ans de prison. Le mis en examen et la victime sont déjà connus de la justice. Le premier pour des infractions routières et usage de stupéfiants. La victime cumule 18 mentions sur son casier judiciaire.