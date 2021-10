Le Petit Futé 2014 fête sa sortie à Caen

Les acteurs de l'animation culturelle et touristique locale étaient conviés : office du tourisme de Caen, Calvados tourisme, Caen event, le BBC, les médias locaux, quelques restaurateurs ou artisants...



Pour cette soirée, Anne Crochard, responsable d'édition du Petit Futé de Caen, n'a rien laissé au hasard. Le cadre, c'est Manhattan : décor épuré, noir et métallisé, statue de la liberté et photo de Marylin Monroe imprimés au mur. Côté buffet, le meilleur de la gastronomie locale est présent: les grands classiques de la fromagerie Graindorge, un échantillon de l’atelier de Biscuits de Sannerville, la fameuse bière Lalie et les spécialités de la Boucherie Sylvie Sabot (Tripière d'Or 2010) étaient à déguster.



Les Petits Futés achetés lors de la soirée ont permis de soutenir l'association à Vue de Truffe, pour les chiens d'aveugles.