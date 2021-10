Les coutançais privés de téléphone portable !

Grosses perturbations sur le réseau de téléphonie mobile à Coutances. Depuis plusieurs jours, les abonnés des opérateurs Orange et SFR ont beaucoup de mal à téléphoner avec leur portable. Et pour cause: le relais principal de Coutances a été démonté. Un chantier en catimini organisé par le Conseil régional au nom du principe de précaution. Sauf que même la municipalité n'avait pas été prévenue. Et ça ne risque pas de s'arranger puisqu'un nouvel relais n'est pas attendu avant la fin de l'été.



Bonus AUDIO 1 / Une situation qui irrite forcément Yves Lamy, le maire de Coutances, qui n'était même pas au courant.



Bonus AUDIO 2 / Les problèmes risquent de durer tout l'été. Les explications d'Yves Lamy, le maire de Coutances.

