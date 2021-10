76540. Arc Nord-Sud : 150 000 habitants bientôt desservis

Cette nouvelle ligne de 8,5 km en site propre devrait relier le Boulingrin ou Beauvoisine à Saint-Etienne-du-Rouvray, en desservant Rouen, Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen et Grand-Quevilly. Cette nouvelle ligne passera notamment par le pont Guillaume-le-Conquérant. En complément de cette ligne, l’actuelle ligne 7, qui relie le Plateau Nord, le centre de Rouen et la rive-gauche, devrait être améliorée. Des parkings relais seront également installés au Nord et au Sud de l’agglomération.

Le coût de cette opération sera optimisé par la Crea, qui envisage notamment de mettre en place un bus à haut-niveau de service, plutôt qu’un métro, car le coût de réalisation est au minimum deux fois moins élevé. Entre 65 et 80 millions d’euros doivent être consacrés à ce projet.