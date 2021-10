Les Black Eyed Peas, considéré comme groupe du moment cartonnent avec leur dernier album, THE END, consacré disque de diamant.



Le 5ème extrait Missing You est à découvrir en live! Will I Am, Fergie, Taboo et Apl de Ap vous propose encore une fois un Hit pour cet été 2010!





