Il porte plainte pour agression sexuelle contre des policiers

A proximité de la cabine du chauffeur, il décide d’allumer une cigarette. Le conducteur lui demande de l’éteindre. “Nous fait pas ch.., si t’es pas content, t’as qu’à appeler la police !”, lui assène A.I. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chauffeur stoppe le tram et attend la patrouille. Pendant ce temps, Axel éteint sa cigarette dans le siège, jette le mégot sur un autre, et gagne le bout de la rame. “Si vous me voulez, venez me chercher”, indique-t-il aux policiers. Le petit jeu va durer ainsi une demi-heure, paralysant le tramway, et ne prendra fin que grâce à une technique ultime d’immobilisation : la prise “à l’entrejambe”.

Jeudi 13 février, en comparution immédiate, le prévenu maintient sa plainte pour “agression sexuelle” à l’encontre des policiers. Mais les dix-sept mentions à son casier ne jouent pas en sa faveur. A.I, a finalement été condamné à dix mois de prison. Un précédent sursis de trois mois a aussi été révoqué. Il doit, en outre, rembourser 411€ à Viacités et indemniser le chauffeur de 200 € et les policiers de 900 €.