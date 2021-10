14118. Collège Lemière : les parents montent à Paris

Après avoir occupé le collège Lemière pendant plus de deux semaines, la délégation se rend cet après-midi au Sénat pour "sensibiliser l’opinion publique et expliquer aux collègues sénateurs de Jean-Léonce Dupont", aussi président du Département, "combien son action et son image sont bien différentes selon les instances dans lesquelles il siège : son image consensuelle de « sage » au Sénat est en totale rupture avec la brutalité et la violence avec lesquelles il prend des décisions au conseil général du Calvados", estiment les portes paroles du mouvement.



La délégation a aussi annoncé son intention de se rendre, dans la foulée, au Ministère de l’Education Nationale.