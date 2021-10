Dans les toutes dernières minutes de ce débat, réunissant toutes les têtes de listes engagées dans les municipales à Granville, le candidat socialiste André Juin avait affirmé que le maire sortant dépassait "l'enveloppe globale des indemnités attribuées au maire et ses adjoints de 16 ou 17 000€ par an."

50218. Débat municipales à Granville, Daniel Caruhel porte plainte. VIDEO Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, Daniel Caruhel, annonce qu'il porte plainte pour des "propos tenus devant plus de 300 personnes et retransmis sur le net mettant en cause sa probité." Il demande donc au tribunal de lui "rendre justice."



Municipales 2014 - Granville - Juin vs Caruhel par TENDANCERADIO