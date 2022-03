Fernand Le Rachinel a présenté hier sa liste du Parti de la France aux élections régionales. Il sera tête de liste pour la Manche et la région, Jean-Marc Denier mènera le mouvement dans le Calvados et Claude Guitton dans l'Orne. Fernand Lerachinel qui fait comme beaucoup de la réunification de la Normandie sa priorité. Les éléctions régionales qui auront lieu les 14 et 21 Mars prochain.



