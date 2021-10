A Ouistreham, laissez vous séduire par La Table d'Hôtes

La réussite est fulgurante. A l’image de la cuisine de Yoann, le chef, qui, en une bouchée, vous saisit les papilles pour ne vous les rendre qu’au dessert ! Raviole ouverte de crevettes roses, chèvre, roquette, citron confit en entrée. Retour du marché, andouille de Vire, échalote, sarrasin, pour le plat. Croquant au moka-crémeux rhum-orange au dessert.

Seulement 20€

Dans l’assiette, les goûts et les couleurs sont savamment associés au rythme des saisons. Les décrire serait arbitrairement réducteur. Entre terre et mer, le terroir est riche de produits sains et naturels sublimés par le talent. Avant d’arriver ici, en 2012 avec Sylvie, son épouse, Yoann a patiemment fourbi ses armes dans plusieurs établissements parisiens et normands, dont la Ferme Saint-Siméon et le Sa-Qua-Na à Honfleur, deux étoilés de renom. Son piano ouistrehamais accompagné de fleurs fraîches ou d’un feu de cheminée est de très haut de gamme, pour un menu, à midi, à seulement 20 €. Un rapport qualité-prix qui mérite un grand merci !



Pratique. La Table d’Hôtes 10, avenue du Général-Leclerc à Ouistreham. Tél. 02 31 97 18 44 .