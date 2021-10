Rouen : la travée endommagée du Pont Mathilde déplacée ce jeudi

C'est la phase la plus impressionnante du chantier, avec celle qui aura lieu au printemps prochain de repose de la travée restaurée sur les piliers du Pont Mathilde. Ce jeudi, à partir de 12 h, la travée sud (entre l'île Lacroix et la rive gauche) va être désolidarisée puis posée sur une barge arrivée récemment à Rouen.

Ensuite, vers 14 heures environ, la travée de 115 mètres, accrochée sur la barge, descendra la Seine, direction Petit-Couronne, où elle sera mise à l'abri dans un hangar du Grand port maritime de Rouen. Il faudra ensuite découper les 40 mètres les plus déformés par l'incendie. Ceux-ci seront remplacés par un morceau de travée tout neuf fabriqué à Eeklo, en Belgique, par l'entreprise Victor Buyck Steel Construction, et acheminé vers Rouen (toujours par voie maritime et fluviale) pour être assemblé aux 75 mètres de travée restants.