Trois collèges en ZEP testent le REP+

L’étude est lancée sur 100 collèges français. Si les résultats sont satisfaisants, cette organisation se généralisera, dès 2015, à 350 collèges classés en ZEP. Les collèges Braque à Rouen, Robespierre à Saint-Étienne-du-Rouvray et Varlin au Havre, ont été désignés pour recevoir ce dispositif dès la rentrée 2014.

Trois collèges “testés”

C’est une réforme “pédagogique”, précise Philippe Carrière, le directeur académique. Au programme, moins d’heures de cours pour les professeurs, mais plus de temps pour rencontrer les parents, aider les élèves, et former les équipes. “Un élève qui a des difficultés nécessite qu’on lui accorde du temps”, estime le directeur académique. “Des emplois pourraient être créés comme les professeurs auront moins d’heures de cours classiques à terme”, poursuit-il. Toujours dans une logique d’accompagnement, les sixièmes de ces collèges seront pris en charge jusqu’à 16h30 pour du soutien ou d’autres activités.