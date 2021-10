Le concert de Tryo à Coutances affiche complet

Le succès récolté par les derniers albums a confirmé les liens tissés depuis plus de quinze ans entre Tryo et son public. Chaque nouveau disque, chaque nouvelle tournée sont autant d'occasions d'entretenir une amitié. Guitares sèches, voix, et percussions, avec en matières premières le reggae acoustique, les paroles militantes et les arrangements multiples.

Le succès est au rendez-vous et pour cause, le concert acoustique de Tryo au Théâtre Municipal de Coutances est complet ce samedi 22 février.