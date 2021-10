Dépôt de plainte de Bayeux contre les gens du voyage

Depuis le dimanche 11 juillet, une centaine de caravanes de la mission évangélique "Vie et Lumière", s'est installée sur un terrain communal de la ville de Bayeux, le stade de la route de Littry, terrain de football et de rugby jouxtant le cimetière militaire britannique, sur le boulevard Fabian-Ware. La mairie de Bayeux, qui avait refusé d'accueillir ces gens du voyage venus de toute la France lorsqu'elle avait été sollicitée, a porté plainte auprès de la gendarmerie de Bayeux pour des raisons de sécurité et pour des raisons sanitaires mais rien n'a rien pu être fait pour empêcher cette situation.

Il faut dire qu'un tel afflux soudain de population et de véhicules à deux pas du By-pass, le périphe bayeusain, pose un réel problème de sécurité. La présence de caravanes, de barbecue et de fils à linge à quelques mètres d'un haut lieu de mémoire est également un souci. "Ce terrain n'est pas adapté pour recevoir autant de personnes", assure Jean-Marc Delorme, maire adjoint à la mairie. Il souligne également que la ville de Bayeux a pourtant été "l'une des premières à avoir un espace d'accueil pour les gens du voyage. On a trente places, mais forcément par rapport au nombre de véhicules qui sont venus, ils ne pouvaient pas aller sur ce terrain là. On s'aperçoit donc de la limite de cette action".



On peut aussi s'attendre à des dégradations sur le terrain de sport. Les premières allées et venues des gens du voyage ont d'ailleurs déjà commencé à détériorer le terrain. Des négociations sont en cours pour apporter le nécessaire en eau et en électricité aux nouveaux venus. La mission doit repartir le 18 juillet pour s'installer quelque part sur le littoral du Bessin.

Bonus Audio : Jean-Marc Delorme, maire adjoint à la mairie, s'exprime sur le sujet.