Water-polo : les filles d'Hérouville ont le vent en poupe

Si l’élite de cette équipe a 16 ans, c’est avant tout parce que les joueuses la composant sont lycéennes. “On a perdu pas mal de filles qui sont parties faire des études après leur bac” déplore Johann Paco, l’entraîneur. Avec une soixantaine de matchs par an et cinq entraînements dans la semaine, il s’agît d’un véritable choix de vie pour ces jeunes filles. Certaines viennent de Laval : “On a créé une structure avec une famille d’accueil sur Caen pour cela.”

Et si les deux jeunes filles en question ont choisi les Marsouins, c’est parce qu’on y trouve “la plus grosse équipe masculine et féminine de l’Ouest.” Ce qui se confirme avec les résultats des filles : pour leur première année en Nationale 1, les voilà déjà en demi-finale.