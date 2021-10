Portier Dean remporte le tremplin AOC du Cargö

Portier Dean a remporté vendredi soir le septième Tremplin AÖC Normandie du Cargö. La délicatesse du trio folk s'est imposée au terme d'une finale de haut vol face aux groupes The Slaughterhouse Brothers, Kiinshasa et Two Bunnies in Love. Il succède ainsi à Superpoze, Jesus Christ Fashion Barbe, Fakear ou Concrete Knives, pour ne citer qu'eux. Il intègre donc le dispositif d'accompagnement de la salle de musiques actuelles de Caen pour 1 an minimum.

Le groupe sera programmé le jeudi 12 Juin 2014 au Cargö pour la soirée AÖC Normandie à l'occasion de la sortie de la Cargaison. Dans le cadre du partenariat avec le festival Beauregard, Portier Dean aura également la chance de se produire sur une des grandes scènes du festival cette année.

Cet accompagnement pourra se traduire par des aides à la structuration (conseils, formations, ...), des aides à la création (résidence, coaching, enregistrement, répétition...) + aides à la communication (dossier de presse, affiches, flyers...) et des aides à la diffusion (démarchage concerts, dispositifs sur festivals nationaux, tour support...).