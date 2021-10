Sortir dans l'Orne: mardi 18 février

Le Centre Social Edith BONNEM en lien avec le CLIC, vous propose pour la première fois deux séries d'ateliers code de la route animés par une monitrice auto-école. Ils s'appuieront sur le visionnage de CD, de questionnaires et d'échanges. Les thèmes seront :

- Premier atelier : Les nouveaux panneaux et les nouvelles règles de circulation en vigueur depuis 2010

- Second atelier : Les giratoires

- Troisième atelier : L'éco-conduite.

Places limitées, inscription obligatoire auprès du CLIC. C'est demain mercredi de 14h30 à 17h.





Demain mercredi matin, la médiathèque Aveline d'Alençon propose des contes pour enfants dès 3 ans.C'est Fa si la conter. Des histoires de feu, de terre et de dentelle... Des histoires décalées, farfelues et drôles . C'est à partir de 11h.