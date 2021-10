The Lanskies en concert gratuit à la Luciole d'Alençon

Groupe de pop rock fondé à Saint-Lô en 2006, ce quintet a fait du chemin depuis ses débuts et la sortie de ses deux albums Lords of the Mersey en 2008 et Bank Holiday en 2010. Guidé par un leader vocal tout droit venu de Liverpool, ce groupe flirte justement avec des sonorités british post-punk puisant aussi bien dans la new wave des New Order, que dans le rock indé des Strokes ou encore le mathrock des Foals ou des Français de Sarah W Paspun, tout en y ajoutant une patte hip hop comme sur l'énergique Move it.

Dans ce nouvel album, ces cinq Normands ébranlent la new wave pour l'intensifier, la dopant à de nouvelles sonorités pour créer une Hot Wave qui groove, plus dansante et tonique.

Retrouvez les Normands de The Lanskies en concert à la Luciole d'Alençon ce vendredi 21 février. Entrée Libre !