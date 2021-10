Bruce Springsteen signe un retour en force, donc, pour un album enregistré en quelques semaines ! Le nouvel et dix-huitième album du boss promet avec une collaboration aux côtés de Tom Morello, guitariste du groupe Rage Against the Machine. Le Boss en a profité pour réunir des reprises, composer des titres inédits et de nouvelles versions.

