Caen : la nouvelle caserne de gendarmerie déjà sur pied

L'essentiel du gros oeuvre est achevé. Les gendarmes de la caserne Martin située rue Daniel-Huet et celle de la Grâce-de-Dieu érigée sur l'avenue Père-Charles-de-Foucault, se regrouperont au sein de ce nouveau bâtimen et de ses 220 logements familiaux prévus pour au moins 250 militaires. ' Le besoin d'une nouvelle caserne répond à la nécessité de faire des économies d'échelle. De plus, à Caen, beaucoup de gendarmes logent à l'extérieur, ce qui n'est pas très pratique sur le plan opérationnel ”, souligne leur commandant en second, le Colonel Rivet.

La caserne, qui répondra au nom de Claude-Decaen, a été bâtie sur un site de 48 000 m2. Celui-ci est divisé en deux sections bien distinctes, une partie pour la sphère privée et l'autre pour l'univers professionnel.



