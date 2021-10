L'Allemagne, première victime du nazisme…

Nous sommes en 1945. Les Américains l'ont interné au camp de Cherbourg-Foucarville. Pourtant, Ansgar, enrôlé de force dans la Wehrmacht est déserteur.

En tant que catholique de tradition, il n'a jamais accepté le nazisme. Et dans la solitude de sa captivité, il repense à sa famille, à sa province, la Westphalie, vieille terre de chrétienté depuis Charlemagne, et à la violence qu'a faite à son pays l'idéologie païenne de ce fou sanguinaire de Hitler.

Et surtout, il rêve : il rêve à Elsa, la jeune fille de son enfance qui habitait près de chez eux et qu'il s'est pris à aimer, Elsa était juive. Elle a été arrêtée. A jamais disparue.

La conscience de ce jeune garçon face à une barbarie qui n'a été que la négation de toutes ses valeurs donne à ce roman toute son émouvante intensité.



La fille à l'étoile d'or

Auteur : Roger Bichelberger

Genre : roman

Edition : Albin Michel,

170 pages, 15 euros.





