Comment améliorer le diagnostic de son habitat ?

Comment améliorer son diagnostic écologique pour un propriétaire ? Plusieurs motivations existent pour se lancer dans l’optimisation de son habitat. D’une part, il y a les propriétaires qui veulent économiser sur leurs factures, souvent salées. D’autre part, il y a les particuliers qui veulent maintenir ou valoriser leur bien immobilier. Au final, la démarche reste la même. Jérôme Legovic, responsable de l’espace Info énergie de l’Ademe, préconise trois phases pour améliorer son diagnostic.

“Dans un premier temps, il faut agir sur les comportements”. C’est une rééducation du consommateur dont il est question, pour qu’il ait les bons réflexes. Cette phase est d’autant plus intéressante qu’elle est gratuite. Des petits rien peuvent parfois vous faire économiser gros. Il s’agit par exemple de diminuer d’un degré la température de son radiateur, ou de programmer son activation, plutôt qu’une utilisation continuelle. Il faut ensuite réduire les besoins de la maison.

Les besoins de son habitat

Cette deuxième phase nécessite a contrario des travaux de rénovation : l’isolation des parois, l’installation d’interrupteurs sur les appareils électriques pour les mettre en veille la nuit. “Il ne faut pas oublier d’isoler les toitures et de changer les fenêtres, c’est là où la perdition d’énergie est la plus forte”, signale le responsable d’Info énergie. Des travaux de remplacement sont envisageables. L’exemple d’une vieille chaudière qui n’aurait pas un rendement de combustion performant, et qui doit être rénovée pour retrouver ses jeunes années.

Dernière phase, l’installation d’énergies renouvelables. C’est le refrain des panneaux photovoltaïques, éoliennes, etc. Mais là on parle d’un investissement plus conséquent. “Il n’y a pas de solution miracle, la rénovation se fait au cas par cas, selon les attentes et les besoins du particulier”, conclut Jérôme Legovic.