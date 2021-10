La légendaire saga "Star Wars" à la Cité du Cinéma à partir de samedi

L'exposition "Star Wars Identities", présentée en première européenne après avoir conquis le Canada, réunit jusqu'au 30 juin 2014 des pièces originales issues des collections de George Lucas, créateur de la légendaire saga de "La Guerre des Etoiles".

Installée sur 2.000 m² dans deux plateaux de tournage de la Cité du Cinéma, le "Hollywood à la française" créé par le réalisateur Luc Besson, cette exposition propose des maquettes originales, des marionnettes, des costumes et des accessoires, des esquisses préliminaires inédites ou des extraits cultes des deux trilogies.

Elle invite également le visiteur, muni d'un bracelet intelligent et d'un audioguide, à un voyage numérique et interactif dans la galaxie "Star Wars". Autour d'un parcours en dix étapes et trois thèmes (origines, influences et choix), il va devoir répondre à des questions pour découvrir sa "propre identité" en se confrontant à celles des personnages imaginés par George Lucas.

"Vous, les visiteurs, êtes le héros de cette aventure. En explorant ce que sont les personnages des films, on apprend à comprendre les composantes de sa propre identité", a déclaré jeudi lors d'une présentation de l'exposition Jacques-André Dupont, président de X3 Productions, qui coproduit l'événement avec LucasFilm.

Entouré d'un R2D2 grandeur nature et de figurants costumés en Dark Vador ou en "Stormtroopers", les soldats de l'Empire Galactique vêtus de noir et blanc, M. Dupont s'est réjoui que l'exposition arrive dans "la ville Lumière".

"Pour créer cet événement, nous avons cherché une idée qui fonctionnerait dans le monde entier. Nous nous sommes inspirés des travaux d'un docteur en psychologie qui avait réalisé un questionnaire psychologique autour des personnages de Star Wars. Le but est donc de découvrir, grâce aux films, votre héros intérieur", a poursuivi le producteur.

Les films de la série "Star Wars", de la première trilogie (1977-1983) à la seconde (1999-2005), ont atteint des records au box-office et sont devenus intergénérationnels. La sortie d'un épisode VII est prévue pour 18 décembre 2015.