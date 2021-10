L'homme se présente comme un sans domicile fixe qui cherchait à trouver refuge dans ces établissements de maternelle, souvent restés ouverts. Le tribunal correctionnel l'a rendu coupable de 9 vols : il écope finalement d'un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve. Il a été maintenu en détention où il avait été placé.