Tremplin de musique normande au Cargö : le jury du concours

Ils seront 13 à donner leur avis pour départager les groupes PORTIER DEAN, THE SLAUGHTERHOUSE BROTHERS, KIINSHASA et TWO BUNNIES IN LOVE lors du tremplin AOC de ce vendredi 14 février au Cargö :

- Président du Jury : Christophe Moulin // Directeur du Cargö et du festival Nördik Impakt

- Gaetan Naël // programmateur et assistant direction de l'Antipode à Rennes

- Superpoze // vainqueur du tremplin AÖC Normandie du Cargö en 2012

- Laurent Philippe aka Lauphi // programmateur du Confort Moderne à Poitiers

- Jeff Foulon // Programmateur et Directeur du 6 par 4 à Laval et du festival Les 3 éléphants

- Paul Langeois // Programmateur et Directeur du Big Band Café et du festival Beauregard

- Bénédicte Lepennec // Responsable de l'accompagnement au FAR à Caen

- Michaël Roth // Rédacteur en chef de l'Oiseau, magazine culturel

- Nathan Bellanger // Manager et producteur de "Lewis Evans"

- François Levalet // Tourneur chez Les Tontons Tourneurs à Caen

- Stéphane Rageot Aka Tonton // Programmateur du Cargö

- Thierry Bonvoisin / Membre du Club des partenaires du Cargö

- Guillaume Costard // directeur d'antenne Radio Phénix à Caen