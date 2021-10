Collège Lemière : le président du Conseil général ne pliera pas

Le collège Lemière est toujours bloqué par des parents d'élèves, qui protestent contre la volonté du président du Conseil général du Calvados, Jean-Léonce Dupont, de fermer l'établissement. Ce dernier publie ce jeudi 13 février une lettre ouverte qui réaffirme de manière catégorique son souhait et met en garde "l'atteinte très grave au droit à l’instruction et au fonctionnement normal du service public que constitue l’occupation illégale du collège. Ci-dessous, la lettre de Jean-Léonce Dupont est publiée dans son entièreté.

"Madame, Monsieur,

Depuis plus d’une semaine, vos enfants ne peuvent plus suivre normalement leur scolarité au collège Lemière. Certains d’entre vous ont choisi d’en bloquer l’accès. Je sais aussi, par certains témoignages, que vous ne soutenez pas tous cette action et que des familles la subissent, silencieusement mais non sans colère.

La fermeture du collège à la prochaine rentrée, au terme d’un processus engagé et annoncé dès 2012, s’inscrit dans une politique départementale que j’ai déjà longuement expliquée, notamment dans une lettre adressée en septembre dernier à chacun des habitants de la communauté d’agglomération. Dans le strict respect de la loi et des compétences réparties entre l’Etat et les collectivités, elle prend en considération les évolutions démographiques caennaises pour arrêter la localisation des établissements puis répartir en conséquence nos appuis financiers aux différents collèges de la ville et de l’agglomération. Il en va ainsi, par exemple du projet en faveur du Collège Pagnol, construit avec les autorités académiques et au titre de la mixité sociale.

Comme je l’ai déjà dit, je comprends parfaitement que la décision prise, dont la procédure régulière arrive à son terme, entraîne des changements qui peuvent être inconfortables pour certains, élèves, familles et personnels, enseignants ou non enseignants. Chacun de nous s’y trouve confronté au cours de sa vie, pour des raisons familiales ou professionnelles.

Sur le plan juridique, l’occupation illégale du collège est une atteinte très grave au droit à l’instruction et au fonctionnement normal du service public. En outre la mise en place de « cours hors les murs » aurait, en cas d’accident, des conséquences lourdes en termes de responsabilité pour tous ceux qui les organisent et y participent. Je souhaitais mettre en garde chacun sur ce point.

Sur le plan politique, elle est, et nul ne doit être dupe, une action militante programmée par quelques uns, avec la complicité d’élus locaux-candidats, dans le cadre de la campagne électorale, à la veille du scrutin municipal. A ce titre, ceux parmi vous qui conduisent cette action instrumentalisent de manière scandaleuse leurs propres enfants et leurs camarades, tous mineurs, leur faisant par exemple, entonner devant les médias une parodie du Chant des Partisans. Ce détournement est une bien triste leçon d’Histoire.

J’ai proposé au collectif « Sauvons Lemière » un rendez-vous le vendredi 7 février dernier. Ils n’ont pas souhaité se déplacer au Conseil Général. Je reste disponible pour une rencontre au Conseil Général. Je réexpliquerai la politique du Département, patiemment. Mais ma décision demeurera."