Ce mercredi soir 12 février, quelques 350 personnes ont assisté à la Halle aux Toiles d'Alençon à la présentation de la liste menée par Christine Roimier, qui a dévoilé les grandes lignes de son programme.

Pour la candidate, c'est l'aboutissement d'un processus qui a débuté à l'automne dernier.

61001. Christine Roimier présente sa liste et son programme pour les élections municipales à Alençon Impossible de lire le son.

Lors de cette soirée, tous les co-listiers sont montés sur scène par binômes, pour expliquer la raison de leur engagement et donner le qualificatif qui selon eux, correspond le mieux à ce qu'ils souhaitent pour Alençon : « sécurisante, prospère, solidaire, attractive, ... »

Puis Christine Roimier a succinctement présenté les grandes lignes de son programme, décliné en 5 ambitions : faire rayonner Alençon, des services de qualité accessibles à tous les habitants, refonder les solidarités, accueillir une enfance heureuse et une jeunesse qui réussit, et faire d'Alençon une ville numérique et durable.

Ce programme a été réalisé après une concertation débutée à l'automne dernier. Selon la candidate, un point revient systématiquement, celui du Centre-Ville :

61001. Christine Roimier présente sa liste et son programme pour les élections municipales à Alençon Impossible de lire le son.

Les 3 listes en compétition sont désormais présentées, et la campagne est lancée. Dès cette soirée de lancement, Christine Roimier a taclé l'équipe municipale en place, rappelant que les études sur le parc Anova avaient été lancées dès 2001 mais la concrétisation avait du être différée à cause de la crise liée à la fermeture de Moulinex ; elle a aussi taclé les investissement actuels (maison des associations) qui ne créent aucun levier pour la création d'emplois ; Christine Roimier a enfin lancé un défi : qu'en 2030, Alençon retrouve 30.000 habitants.