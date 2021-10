Préparation : 15 mn

Cuisson : 10 à 12 mn

Matériel spécifique : moules à madeleines

Pour réaliser 18 madeleines environ

1 beau zeste de citron non traité

2 gros œufs ou 3 petits

150 g de sucre en poudre

150 g de beurre

170 g de farine

1 sachet de levure chimique

2 cuillères à soupe de pistaches vertes non salées décortiquées

1 noix de beurre pour les moules



Mettez votre four à chauffer à 200°C (th. 6-7). Beurrez vos moules à madeleines. Emincez très finement le zeste de citron.

Cassez les œufs entiers dans un saladier et fouettez-les avec le sucre au moins 5 mn pour obtenir un mélange mousseux.

Mettez le beurre à fondre dans une petite casserole et versez-le sur le mélange œufs/sucre. Mélangez puis ajoutez la farine et la levure très progressivement tout en mélangeant au fur et à mesure. Versez la pâte dans les moules.

Concassez les pistaches et saupoudrez le dessus de chaque madeleine.

Enfournez. Laissez cuire 10 à 12 mn et démoulez sur une grille à pâtisserie. Laissez refroidir avant de déguster.