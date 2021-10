Rouen : les Dragons s'assurent la première place

Les Dragons ont pris leur revanche ce mardi 11 février face à Angers. En s'imposant (2-1), les Rouennais se sont assurés la première place de la saison régulière avant d’entamer les Play-offs. Les Normands affronteront Amiens ce vendredi 14 février pour confirmer leur avance.

Ce match permettra aux joueurs de Rodolphe Garnier de préparer au mieux leur quart de finale de Play-off contre les Gothiques. Ces derniers devront, eux, remporter leur rencontre pour remonter au classement (7e) et obtenir une place de choix pour le tour préliminaire des Play-offs. Les deux équipes ne se sont rencontrées qu’une fois cette saison lors de l’ouverture et les jaunes et noirs s’étaient imposés sur l’Ile Lacroix à la dernière seconde (5-4). Il faudra compter sur les Dragons qui tenteront de glaner un cinquième titre de champion de France consécutif.