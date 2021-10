Alençon est 95ème ville sur 96 pour l'accès des personnes handicapées

À moins d’1 an de l’échéance du 1er janvier 2015, le retard pris dans la mise en accessibilité des 96 chefs-lieux départementaux est « plus que préoccupant » pour l’APF. L’association des Paralysées de France vient de publier son classement annuel et si Caen est 3ème, Alençon ne se classe qu'à l'avant dernière place : 95ème !

Ce mercredi 12 février après-midi, l'APF animait une opération de sensibilisation, Place Lamagdeleine, en plein centre-ville d'Alençon, déplorant que la ville d'Alençon n'ait toujours pas publié des documents de programmation, prévus pour 2008 et 2009!...

Mathieu Mamberta, délégué départemental de l'APF dans l'Orne :