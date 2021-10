14118. Les Normands prennent la route pour le 4L Trophy !

Ce sont plus de 1300 de ces Renault 4 qui s'élanceront pour un raid de 10 jours à travers la France et l'Espagne, en direction du Maroc. Ce raid humanitaire n'est pas une course. Le principal pour ces étudiants de 18 à 28 ans est d'arriver au bout en utilisant leur sens de l'orientation. En plus d'emporter dans leur coffre le nécessaire pour engloutir 6 000 km de route et de piste dans le désert, les équipages auront avec eux du matériel et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc.

"La voiture est restée au garage plus longtemps que prévu, parfois les cours prenaient le dessus sur la recherche de sponsors, mais depuis un mois on ne fait que ça et on ne pense qu'à ça!", confient Romain Masson et Baptiste Brière, étudiants à l'Ecole Supérieure des Services aux Entreprises (e2se). Le coffre des deux Normands est plein. Ils ont même prévu les luges...pour les dunes de sable marocaines !

Arrivée à Marrakech prévue le dimanche 23 février.