14118. Municipales à Caen : six nouveaux alliés pour Sonia de la Provôté

Six personnalités appartenant à l'UMP caennaise ont fait le choix de rejoindre la liste d'union de la droite et du centre conduite par Sonia de la Provôté pour conquérir la mairie de Caen aux prochaines échéances municipales. Le ralliement de Jean-Pierre Viallaneix, Richard Lecaplain, Christine Muller, Morgan Taillebosq, Isabelle Kleinclauss et Jean-Pierre Duchemin sont pour la candidate centriste une volonté de "faire gagner Caen, les Caennaises et les Caennais".