Les Caennais n’ont donc pas renouvelé l’exploit du tour précédent au cours duquel ils étaient allés s’imposer à Ajaccio (2-0). Après avoir mené 2-0, les hommes de Patrice Garande se sont fait rejoindre à la 77e minute de jeu, avant que Lille ne prenne l’avantage six minutes plus tard. Les Caennais poussèrent et obtinrent à leur tour une égalisation définitive (3-3) qui les mena donc aux tirs au but.