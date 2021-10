Euro 2010 : les Bleuets visent le titre

Sept autres nations, au premier rang desquelles figure l'Espagne, épouvantail désigné de la compétition, tenteront de succéder à l'Ukraine, tenante du titre, au jour de la finale le 30 juillet. Vice-champions d'Europe des moins de 17 ans en 2008 (derrière l'Espagne) pour plus de la moitié d'entre eux, les Français annoncent clairement la couleur. Devant leur public, ils viseront le titre, qui échappe à la France depuis 2005 et la génération des Gourcuff et autre Lloris. Pour parvenir à ses fins, l'équipe de France n'a pas lésiné sur les moyens.

"On a obtenu de la part de notre fédération le droit de commencer notre préparation dès le 15 juin, explique le sélectionneur national, Francis Smerecki. Peu de nations présentes auront eu cette opportunité" Le mois de travail a été scindé en trois grands stages : les deux premiers à Clairefontaine, pour passer des tests médicaux et travailler la condition physique, un troisième à Dinard consacré au jeu. Les trois rencontres amicales disputées contre des clubs de National et CFA se sont soldées par autant de matchs nuls.

Arrivés à Caen en milieu de semaine, les jeunes français sont "impatients"d'entrer dans le vif du sujet. Dimanche 18 juillet (20 heures) le match d'ouverture les opposera aux Pays-Bas. "Ce sera l'une des affiches du premier tour" annonce Francis Smerecki, le sélectionneur. Dans son groupe A, la France affrontera ensuite le Petit Poucet autrichien, puis la redoutable Angleterre, "une nation forte du football, au même titre que les Pays-Bas et l'Espagne" indique Francis Smerecki.



(photo : Agence FEP)