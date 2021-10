Le calendrier des matchs

Dimanche 18 juillet

16h, Croatie - Espagne à Bayeux

16h, Italie - Portugal à Mondeville

18h, Autriche - Angleterre à Flers

20h, France - Pays-Bas à Caen



Mercredi 21 juillet

15h, Espagne - Portugal à Saint-Lô

16h, Croatie - Italie à Mondeville

18h, France - Autriche à Flers

18h, Pays-Bas - Angleterre à Bayeux



Samedi 24 juillet

16h Espagne - Italie à Flers

16h, Portugal - Croatie à Bayeux

18h, Pays-Bas - Autriche à Mondeville

18h Angleterre - France à Saint-Lô



Mardi 27 juillet

16h, demi-finale 1 à Saint-Lô

19h, demi-finale 2 à Caen



Vendredi 30 juillet

19h, finale à Caen



(photo : fff fr)



Echos d'Euro



Famille Un petit Sneijder contre la France

Le petit frère de Wesley Sneijder, co-meilleur buteur de la Coupe du Monde 2010, participera au championnat d'Europe des moins de 19 ans en Basse-Normandie. Rodney Sneijder est un milieu de terrain offensif. Il évolue à l'Ajax Amsterdam.



Historique L'Angleterre seule en tête

L'Angleterre est l'équipe qui a remporté le plus de fois le championnat d'Europe des moins de 19 ans. Depuis la première édition en 1948, les Anglais ont soulevé le trophée à neuf reprises. Ils devancent l'Espagne, toutefois vainqueur de quatre des huit dernières éditions, et la France.



Sélection Six Lyonnais en équipe de France

Un tiers de la sélection française est composée de Lyonnais. Parmi les 18 joueurs retenus par Francis Smerecki, six évoluent en effet dans le club de Jean-Michel Aulas. Parmi eux figure le très prometteur Yanis Tafer. Par ailleurs, quatre Bleuets jouent en Angleterre et un en Espagne.





