76540. Une 6ème édition pour les Entretiens de l'Excellence.

Cette manifestation se déroulera dans l'enceinte de l'Ecole Universitaire de Management (IAE) de Rouen.

Elle a pour but d’informer et surtout de dialoguer avec des collégiens et lycéens, issus notamment des quartiers populaires et des zones rurales, sur l’existence et le fonctionnement des filières d’excellence.

En pratique, après une séance de présentation générale avec les responsables du Club XXIè Siècle, de l’IAE et du parrain ou de la marraine de la promotion, les lycéens et collégiens présents pourront participer à deux sessions d’ateliers métiers, à choisir parmi une dizaine de thèmes comme "Métiers de l’ingénieur", "Enseignement-Recherche", "Banque-Finance", "Commerce-Marketing-Communication", "Journalisme–Medias", "Métiers de la santé", "Art et Cultures" etc.

Animé par des membres de l’association, des représentants de l’enseignement supérieur ainsi que des intervenants locaux, chaque atelier présentera d’une part le "métier" et d’autre part la "filière de formation" permettant d’y accéder à travers les parcours personnels des intervenants et les échanges avec les jeunes.

IAE Université pôle Pasteur – 3, avenue Pasteur - ROUEN

Les élèves doivent s’inscrire directement sur le site : www.lesentretiens.org