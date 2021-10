Les Demoiselles repartent en campagne pour la Saint-Valentin

Cela fait 9 ans que l’association Chauffer Dans la Noirceur organise Les Demoiselles en Campagne dans le but de promouvoir les talents féminins. L'objectif de l'événement et de parter une attention particulière et un regard des plus bienveillants sur les talents féminims de la scène régionale.

Le festival et les demoiselles vous promettent un programme des plus charmants : Discothèque silencieuse, théâtre d’improvisation, conférence, expositions et concerts !

Ecoutez Isiah Maurice l'organisateur de l'événement au micro de Tendance Ouest