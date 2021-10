Nuits de l’alligator : Har Mar fait sa star au 106

Mais les deux anti-héros de la scène ne partagent que ce look anti-glamour nettement assumé. Har Mar vogue en capitaine au long cours, surfe sur les vagues soul et groove avec une technique et une sensualité en totale contradiction avec son style contestataire et décadent.

En slip à paillette, torse nu et bedonnant, Har Mar n’en est pas moins un dieu de la scène et enflamme systématiquement son public emporté par les rythmes sexy de la soul. Har Mar, avec cinq disques à son actif, s’impose aujourd’hui comme un descendant direct de Lionel Richie ou de Barry White, crooner craquant, mais résolument inclassable, ayant plaisir à marier jeux de scènes osés et voix parfaitement maîtrisés.

Pratique. Har Mar et Bosco Delrey. Mardi 12 février à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 4 à 16€. www.le106.com