On ne dénombre pas moins de 16 interventions des secours cette nuit du 6 au 7 février pour des chutes d'arbres dans l'Orne, et une dizaine de sorties des pompiers pour des toitures, cheminées, et une cabane qui s'est envolée. A Mortagne-au-Perche, un échafaudage s'est effondré.

Les départements de Basse-Normandie restent en vigilance Orange ce vendredi matin. A Alençon, la fête foraine est restée fermée jeudi soir par mesure de précaution. Elle ne rouvrira qu'en fin de matinée de vendredi.