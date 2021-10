Les archives en ligne font déjà un carton !

Les archives départementales de la Manche sont en ligne sur le web depuis cette semaine. Et c'est une mini-révolution dans la région. Désormais le grand public peut accéder gratuitement à une mine d'informations manchoises. On retrouve des milliers de données en ligne sur des supports particulièrement variés. Et ça marche, puisque dès les premiers jours de son lancement, le site web fait un carton. A découvrir sur le http://archives.manche.fr/ Bonus AUDIO 1 / On se connecte déjà du monde entier pour découvrir les archives en ligne comme nous l'explique Alain Talon, directeur adjoint des archives départementales de la Manche.Bonus AUDIO 2 / Des milliers de données sont disponibles en ligne. De quoi donner le tournis aux internautes. Le témoignage d'Alain Talon, directeur adjoint des archives départementales de la Manche.