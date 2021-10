Sortir dans l'Orne : vendredi 7 février

A Argentan démarre la 10ème édition de Lézards de la rue, un rendez-vous pour tous les amateurs de cultures urbaines. Rendez-vous samedi de 14h à 18h au lycée Mezeray, dans la salle André-Mare, au gymnase et dans la cour intérieure, rue Deverre.

Ce vendredi soir, l'assocition la classe à Saint-Hilaire-sur-Risle vous propose un concert de Triple Tip Trio. C'est de la musique world-jazz avec des compositions originales, des improvisations endiablées sur des rythmes denses et dansants... Rendez-vous à 21h.

Depuis fin janvier à Alençon, c'est la Foire de la Chandeleur sur l'Esplanade du Hertré. Plus de 80 manèges, attractions et autres stands avec pour les amateurs de sensations fortes, les toujours très appréciés Sweety et Outbreak. Je vous propose de remporter vos jetons pour en profiter gratuitement : appelez à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.