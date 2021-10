Événement 100% Ouest : découvrez le tout nouveau titre de U2 ce jeudi soir !

La bande à Bono dévoilera enfin son treizième album fin mars 2014. Album qui devrait avoir une sonorité un peu plus électro avec une éventuelle collaboration avec David Guetta ou encore Red One. Cela fait tout de même 3 ans que la bande à Bono n'avait plus fait de neuf !

A l'occasion du Superbowl, le groupe à dévoilé en exclusivité un extrait de leur nouveau single "Invisible". À chaque téléchargement, la Bank of America reversait un euro à destination de l'association de lutte contre le sida fondée par Bono ! Résultats : 3 millions de dollars récoltés.

Découvrez en exclusivité et pour la première fois en Normandie le nouvel extrait de U2 : "Invisible". Rendez-vous ce jeudi soir sur Tendance Ouest à partir de 20h00 avec Ilias dans 100% ouest.