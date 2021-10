Un concours "Ouverture sociale" pour le Master Grande Ecole de NEOMA

Cette initiative est développée en partenariat avec le lycée des Bruyères de Sotteville-lès-Rouen. "Nos entreprises ont besoin de tous les talents, quel que soit leur milieu et leur origine, et c’est notre mission, en tant que Grande École, de tout mettre en oeuvre pour ne négliger aucun potentiel", explique Céline Davesne, DGA Programmes de NEOMA Business School.

Ce concours "Ouverture Sociale" s’adresse à des lycéens de terminale de milieu modeste, remplissant plusieurs critères socio-économiques (revenus, situation familiale, niveau de formation des parents) et dont la situation est examinée par un jury spécialisé.

Le concours s'articule autour de deux phases :

- La phase d’admissibilité, au cours de laquelle les notes de première et de terminale et les engagements associatifs, sportifs, culturels ou citoyens des candidat(e)s seront étudiés par un jury composé de représentants du BTS Commerce International et du Master Grande Ecole de NEOMA Business School.

- La phase d’épreuves écrites (Test d’aptitude aux études de gestion, Synthèse et Anglais) et orales (Expression en anglais, Expression en Langue Vivante 2 (LV2) et Entretien de personnalité).

Le dépôt des dossiers peut s'effectuer jusqu'au 15 mars auprès du service concours de NEOMA Business School.