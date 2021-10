Sortir l'été lundi 12 juillet

Initiation au skimboard à Agon Coutainville, demain et mercredi.

L'association Mauna Kéa vous apprendra tout demain à 17h30, mercredi à 10h30 enfants comme adultes. RDV à la cale du centre.



Concert ce soir à St Aubin sur mer. Vous pourrez entendre le rock celtique Paddy Murphy's wife à 21h au square des canadiens.



Ce soir à 20h30 à Granville, 1ère projection gratuite du film « 1944 la libération de la Manche ». C'est un documentaire de 90min. Le réalisateur Dominique Forget cherche d'ailleurs à récolter tous les témoignages de personnes ayant vécu la guerre, afin de sauvegarder la mémoire collective. Les témoins intéressés peuvent le joindre au 06 89 82 73 80 ou à l'adresse liberationdelamanche1944@hotmail.fr

Pendant l'été, Entrez dans l'intimité d'une famille lors d'une rencontre inoubliable autour d'un cocktail dinatoire dans de belles demeures du calvados ! Organisées tous les lundis soir entre 19h et 20h30, nos soirées châteaux, manoirs et gourmandises se déroulent au sein de quelques-uns des plus beaux monuments architecturaux civils du Bessin. Ce soir, RDV à Formigny. Plus d'infos à l'office de tourisme d'Omaha Beach.